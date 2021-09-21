Путин до конца недели встретится с руководством политических партий – Кремль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российский лидер до конца текущей недели организует по видеосвязи встречу с политическими партиями, в том числе он планирует поздравить "Единую Россию" с победой на прошедших выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Президент имеет в виду до конца этой недели встретиться с руководителями политических партий. <...> И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах", – отметил Песков.

Ранее стало известно, что "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму с 49,82%. В ЦИК добавили, что в парламент по итогам голосования прошли списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России – За правду", а также партии "Новые люди".

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.