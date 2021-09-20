Владимир Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы в Госдуму. Об этом он сказал в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

"Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки, выше 51% – это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах", – отметил президент.

По его словам, высокая явка говорит о том, что граждане ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны. Путин также отметил, что стабильность и процветание России зависят именно от работы Госдумы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.