Путин подписал указ о выплате 50 тыс руб защитникам и жителям блокадного Ленинграда

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Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Указ президента опубликован на сайте Кремля.

"В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", – говорится в документе.

Президент поручил правительству обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок и условия проведения выплаты.

В СФ поддержали предложение главы государства о выплате, передает RT. Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев считает правильными все вопросы, которые в последнее время идут в плане наращивания социальной поддержки населения.

Он добавил, что социальной политике в России уделяется огромное внимание.

Ранее Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в режиме видеоконференции предложил единовременно выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и гражданам, награжденным за оборону Ленинграда.

Российский лидер попросил Беглова вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг.

В августе Путин подписал указы о единовременных выплатах в размере 15 тысяч рублей для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Выплаты затронули военнослужащих-контрактников, курсантов профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, которые не заключили контракт о прохождении военной службы.

Кроме того, выплаты по 15 тысяч рублей затронули сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел, Следственного комитета, уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, Росгвардии, а также начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи.