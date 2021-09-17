Путин предложил выплатить по 50 тыс рублей блокадникам Ленинграда

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Владимир Путин предложил единовременно выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и гражданам, награжденным за оборону Ленинграда.

"Поддержка блокадников – это наш священный, нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, и в Приднестровье", – сказал Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в режиме видеоконференции.

Российский лидер попросил Беглова вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг.

По его словам, в мире, и в частности в России, знают о стойкости и мужестве ленинградцев.

Ранее Путин подписал указы о единовременных выплатах в размере 15 тысяч рублей для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Выплаты затронули военнослужащих-контрактников, курсантов профессиональных образовательных организаций, а также курсантов военных вузов, которые не заключили контракт о прохождении военной службы.

Кроме того, выплаты по 15 тысяч рублей затронули сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел, Следственного комитета, уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, Росгвардии, а также начальствующего состава Федеральной фельдъегерской связи.