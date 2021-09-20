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Политика

13:26

Песков заявил, что на предстоящей неделе Путин останется на самоизоляции

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин хорошо себя чувствует, но на предстоящей неделе будет по-прежнему соблюдать самоизоляцию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чувствует он себя прекрасно, работает", – приводит слова представителя Кремля RT.

Говоря о графике президента, он добавил, что на этой неделе рабочие мероприятия будут проходить в режиме видеоконференции.

14 сентября Путин сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию, так как в его окружении заболели COVID-19 несколько десятков человек. В связи с этим президент России принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.

16 сентября Песков заявлял, что самоизоляция главы государства продлится как минимум неделю. Комментируя информацию о заболевших в окружении президента, он отметил, что все они вовремя не ревакцинировались.

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