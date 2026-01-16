Форма поиска по сайту

16 января, 11:20

Происшествия

В Москве мошенники убедили школьницу уйти из дома и вскрыли сейф с 13 млн рублей

Фото: 77.мвд.рф

В Москве мошенники убедили школьницу уйти из дома и вскрыли сейф с 13 миллионами рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, неизвестные, представившись сотрудниками различных организаций, в том числе сервиса по оказанию госуслуг, позвонили 16-летней девочке и убедили школьницу в том, что ее персональные данные перехватили мошенники. Аферисты сообщили девушке, что ее родителям грозит уголовное наказание за якобы противоправную деятельность.

В результате подросток отдала курьеру 500 тысяч рублей. Затем мошенники вновь позвонили девочке, заявив, что для прекращения проверки в отношении ее родителей нужно избавиться от "улик". Для этого было необходимо выйти из квартиры и оставить дверь открытой, чтобы их сотрудник мог проникнуть в помещение и сделать все необходимое. Школьница выполнила все требования аферистов.

В результате молодой человек распилил болгаркой металлический сейф и выкрал оттуда свыше 13,5 миллиона рублей, а после скрылся с места происшествия. Вечером девочка рассказала родителям о произошедшем. Семья обратилась в полицию.

Спустя время правоохранители задержали в Подмосковье 21-летнего жителя Одинцова, который выкрал деньги из сейфа, а следом – 22-летнего москвича, который получил средства от подростка. Похищенное злоумышленники успели передать кураторам.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве. Одного из фигурантов дела уже арестовали, а другому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее правоохранители задержали 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в мошенничестве, совершенном против пожилой москвички. Оказалось, что аферисты звонили 87-летней москвичке, предлагая ей "заменить домофон".

В результате мошенники получили от пенсионерки код из СМС, затем представились сотрудниками полиции и запугали ее потерей сбережений. Так аферисты смогли убедить жертву в необходимости декларирования средств.

После этого женщина по инструкции мошенников собрала все имеющиеся у нее деньги и на парковке передала свыше 650 тысяч рублей злоумышленнику. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

происшествиягород

