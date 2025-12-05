Форма поиска по сайту

05 декабря, 09:57

Происшествия

В РФ задержаны мошенники, укравшие у жителей 78 регионов более 200 млн руб

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Москве, Ростовской и Самарской областях были задержаны подозреваемые в хищениях у россиян свыше 200 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что злоумышленники, в том числе создатель и основной администратор панели управления программы NFCGate, звонили своим жертвам и убеждали их установить на телефон специальный файл с компьютерным вирусом, который был замаскирован под приложения госорганизаций или банков.

Для авторизации в приложении потерпевшие должны были поднести банковскую карту к тыльной стороне телефона, а затем вбить ПИН-код. После подозреваемые дистанционно похищали деньги граждан РФ, обналичивая их в банкоматах. При этом Волк отмечает, что весь процесс выглядел со стороны вполне легитимным.

Компьютерный вирус также распространялся через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). В результате сумма ущерба составила свыше 200 миллионов рублей.

Пресечь деятельность злоумышленников правоохранителям помогли специалисты АО "Лаборатория Касперского" и сотрудники Росгвардии. Оказалось, что всего подозреваемые совершили свыше 600 эпизодов преступлений в 78 регионах России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, которые позволят выявить всех участников данной схемы. После компьютерно-технических экспертиз органом предварительного расследования будет дана юридическая оценка лицам, совершившим преступление.

Ранее в Чувашии по подозрению в мошенничестве были задержаны двоюродные братья. По данным регионального МВД, злоумышленники публиковали на специализированных сайтах анкеты с фотографиями случайных девушек, а во время звонков клиентов имитировали голоса женщин.

После этого мужчины, представляясь криминальными авторитетами, вымогали от потерпевших деньги, угрожая разоблачением или убийством их родственников. Ущерб от их действий превысил 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве.

Новости регионов: в МВД зафиксировали первое мошенничество через мессенджер MAX

происшествиятехнологии

