В Чувашии задержаны два брата, имитировавшие голоса женщин на сайтах знакомств

Фото: телеграм-канал "МВД по Чувашской Республике"

В Чувашии по подозрению в мошенничестве задержаны двоюродные братья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники были выявлены полицией в начале года. По данным ведомства, братья публиковали на специализированных сайтах анкеты с фотографиями случайных девушек, а во время звонков клиентов имитировали голоса женщин.

После этого мужчины, представляясь криминальными авторитетами, вымогали от потерпевших деньги, угрожая разоблачением или убийством их родственников.

Помимо этого, правоохранители из Нижегородской области сообщили о причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений, в том числе в отношении жителей соседнего региона.

В результате правоохранители совместно с ОМОНом и сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленников. В общей сложности братьев заподозрили в 4 эпизодах хищения средств. Ущерб от их действий превысил 600 тысяч рублей.

"Расследование уголовного дела по фактам мошенничества и вымогательства в отношении братьев продолжается", – сказано в сообщении.

Ранее в МВД России предупредили о мошенниках, которые стали предлагать в мессенджерах работу, связанную с приглашениями мужчин на свидания. По данным ведомства, людям предлагают сидеть на сайтах знакомств, приглашать мужчин на встречи и получать 10% от суммы счета за приведенного клиента.

Однако в МВД напомнили, что эти действия являются частью мошеннической схемы, так как подставные свидания становятся способом выманивания денег. Даже если человек не участвует напрямую в расчетах, он помогает заманивать жертв и становится соучастником преступления.

