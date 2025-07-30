Иностранцев в РФ могут обязать верифицироваться на сайтах знакомств

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Иностранцев в России могут обязать проходить верификацию на сайтах знакомств. Соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву направил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

"Просим вас проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных "Цифрового профиля иностранного гражданина", – говорится в письме.

По мнению Даванкова, профиль иностранного гражданина открывает широкие возможности для цифровой верификации, включая применение потенциала системы в сфере онлайн-коммуникаций и интернет-платформ.

Как отметил депутат, отсутствие обязательной идентификации пользователей на сервисах онлайн-знакомств создает условия для совершения мошенничества, психологического давления и прочих преступлений.

При этом, подчеркнул он, несмотря на то что отдельная статистика правонарушений через сайты знакомств не ведется, в сочетании с ростом общей преступности проблема требует дополнительного регулирования. Реализация инициативы позволит обеспечить прозрачность участия иностранцев в онлайн-платформах знакомств и повысить уровень защищенности российских пользователей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России не нужны новые граждане с потребительской позицией, которые нарушают законы и желают получить социальные выплаты или льготы. Он напомнил, что с 2024 года депутатами было инициировано и принято 17 законов, а всего в сфере миграционной политики за это время принят 21 закон. Часть из них направлена на борьбу с незаконной миграцией.