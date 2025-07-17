Медведев сообщил о проверке более 4 млн биометрических данных иностранцев

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В России в рамках эксперимента по тестированию новых правил въезда и выезда иностранцев собрано и проверено в режиме реального времени свыше 4 миллионов биометрических данных, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Видео с его выступлением размещено на странице политика в соцсети "ВКонтакте".

Эксперимент проводится в столичных аэропортах и в Оренбургской области с 1 декабря 2024 года. Следующим шагом станет формирование цифрового профиля иностранного гражданина, отметил Медведев.

"Это поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, даст возможность установить место пребывания мигранта в любой момент времени", – уточнил зампред Совбеза.

Кроме того, эксперимент по правилам въезда мигрантов нужно готовить к масштабированию на всю страну, для этого предстоит оснастить все пункты пропуска на границе биометрическим оборудованием, подчеркнул он. Медведев также обратил внимание, что в настоящее время ведется работа над обновленным проектом концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.

"Важно, чтобы такая политика в полной мере также соответствовала тем угрозам, с которыми сталкивается наше государство, способствовала укреплению безопасности страны и стабильному социально-экономическому развитию, ну, и конечно, всемерно обеспечивала защиту российских граждан", – резюмировал он.

С 1 июля в России началось отключение мобильной связи для иностранных граждан, которые не успели зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС). По данным Минцифры, без биометрии иностранцы не могут заключить договор с оператором связи. При этом всего разрешается оформить на себя не более 10 сим-карт.

