Не сдавших биометрию иностранцев в РФ начали лишать мобильной связи

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Отключение мобильной связи для иностранцев, не зарегистрировавшихся в Единой биометрической системе (ЕБС), начнется с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Как отметили в министерстве, без биометрии иностранные граждане не смогут заключить договор с оператором связи.

"Им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт", – говорится в сообщении.

По данным Минцифры, уже более 2 миллионов иностранцев зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам.

При этом в случае нарушений неактивные более 3 месяцев номера будут отключены сразу, а по активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно. За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам.

Ранее в московских аэропортах в качестве эксперимента был введен биометрический контроль для всех иностранных граждан, въезжающих и выезжающих из России. В авиагаванях установили специальное оборудование для фотографирования и дактилоскопии.

Кроме того, заместитель гендиректора по информационным технологиям аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин позже сообщил, что безбарьерный проход по биометрии в зону предполетного досмотра будет внедрен в российских аэропортах к 2029–2030 году.

