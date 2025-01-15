"Известия": в РФ к 2026 году половина терминалов сможет принимать оплату по биометрии

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Примерно половина банковских терминалов в России сможет принимать оплату по биометрии к началу 2026 года, пишет газета "Известия", ссылаясь на кредитные организации.

"В ближайшее время представим рынку еще более современные модели платежных устройств, которые позволят нам заменить до 80% нашего парка – это до 50% всех банковских терминалов в РФ", – рассказал старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых.

Альфа-Банк, в свою очередь, также делает ставку на биометрические платежи. В связи с чем, как отметил глава департамента развития эквайринга и платежных сервисов организации Алексей Киричек, регулятор в 2025-м поменяет четверть из 400 тысяч терминалов на наиболее современные устройства с возможностью соответствующей оплаты.

Тем временем в ВТБ уже в конце прошлого года начали проводить аналогичные изменения. Причем оплату по биометрии внедрили на базе решения от Национальной системы платежных карт (НСПК), уточнили в пресс-службе банка.

Издание также обратилось за комментарием в Промсвязьбанк, Почта Банк и банк "Новиком", которые тоже подтвердили свою готовность развивать биометрические сервисы.

"Мы понимаем, что пока такой инновационный способ платежей в новинку как для банков, так и для людей, но это не отменяет его перспективности. Доля оплат по биометрии постепенно растет", – добавили в пресс-службе НСПК.

В начале декабря 2024 года в Челябинске заработал первый в России сервис по обслуживанию в МФЦ по биометрии без паспорта. Теперь посетителям можно только посмотреть в камеру на автоматизированном рабочем месте сотрудника для подтверждения личности, после чего у оператора центра появится предзаполненное заявление на услуги.

Благодаря такой мере повысится скорость обслуживания посетителей МФЦ и упростится процесс получения услуг. Новый способ будет доступен россиянам, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать в очном формате в 12 тысячах банков.