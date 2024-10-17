ЦБ РФ предложил сдавать биометрические данные в приложениях банков

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ЦБ РФ предложил сдавать биометрию в приложениях банков. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

Она отметила, что у клиентов есть запрос сдавать биометрию в мобильных приложениях, которыми они привыкли пользоваться. По ее словам, банковские приложения прекрасно подходят под этот запрос.

"На самом деле я понимаю, что нам нужно будет регуляторно поработать, но мне кажется, все-таки банки у нас настолько доверенные, защищенные среды, что с точки зрения мобильных приложений мы точно могли бы такую организацию сбора сделать совместно", – подчеркнула Скоробогатова в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

В свою очередь, в центре биометрических технологий (ЦБТ) заявили, что готовы реализовать данную задачу. Генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий обратил внимание, что на данный момент биометрические данные можно сдать очно в отделениях банков или в приложении "Госуслуги биометрия".

Кроме того, идею сдачи биометрии через банковские приложения поддерживали в Минцифры. По словам врио главы департамента развития технологий цифровой идентификации ведомства Юрия Шабанова, Минцифры готовы "поучаствовать" в реализации этой инициативы.

Ранее стало известно, что Центробанк также планирует реализовать возможность платежей в магазинах по СБП с использованием биометрических данных покупателя. Это указано в проекте "Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 года". Кроме того, будет проработана целесообразность создания персональных QR-кодов покупателей для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей.