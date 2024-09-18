В России появится сервис подтверждения возраста по биометрии

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Центр биометрических технологий (ЦБТ) и Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывают сервис подтверждения возраста по биометрии. Он будет доступен как при покупке товаров в магазине, так и при оформлении онлайн-заказов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦБТ.

Сервис планируют выпустить в Единой биометрической системе (ЕБС). Пользователи ЕБС смогут подтвердить свой возраст независимо от того, в каком банке у них открыт счет. В настоящее время ЦБТ совместно с НСПК разрабатывает архитектуру и клиентский путь сервиса. Затем эти решения предложат ретейлерам и банкам для обсуждения и интеграции в существующие сервисы, рассказали в пресс-службе ЕБС.

Предполагается, что граждане смогут использовать сервис подтверждения возраста как при оформлении заказов онлайн, так и оплачивая покупки на кассах самообслуживания.

Сервис будет доступен любому пользователю ЕБС, который зарегистрировал подтвержденную биометрию и дал согласие на использование данных для подтверждения возраста.

Между тем доктор юридических наук Вадим Виноградов рассказал, что каждый имеет право отказаться от использования своей биометрии организациями. Он отметил, что россияне могут сделать это, чтобы иметь контроль над своими данными, однако процесс является обратимым. Человек может передумать и вновь подтвердить согласие на использование информации о себе в любой момент.