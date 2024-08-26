Юрист Виноградов: от использования биометрии организациями можно отказаться

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Каждый имеет право отказаться от использования своей биометрии организациями, рассказал в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Для этого необходимо проверить факт присутствия профиля в Единой биометрической системе (ЕБС), авторизовавшись на портале "Госуслуги", и перейти в его раздел "Биометрия". При обнаружении записей о своих данных пользователь может деактивировать их нажатием на соответствующую кнопку, которая расположена на той же странице.

Однако в целях полного прекращения хранения биометрической информации во всех организациях россиянин должен будет прийти в те банковские учреждения, где собирались эти сведения, и отозвать согласие на их обработку. Затем информация об этом будет передана в систему ЕБС, объяснил Виноградов.

Те граждане, которые не пользуются порталом "Госуслуги", смогут оформить отказ путем подачи соответствующего заявления в МФЦ. Для этого они должны будут предоставить только свой паспорт гражданина РФ, отметил юрист.

Для прекращения использования биометрии несовершеннолетних и недееспособных лиц заявления должны подать их законные представители.

Кроме обращений в банки и МФЦ для уведомления о запрете на использование биометрии, можно направить письменное обращение непосредственно оператору ГИС ЕБС (Центру биометрических технологий), обратил внимание Виноградов.

Юрист также подчеркнул, что этот процесс является обратимым. Россиянин может передумать и вновь подтвердить согласие на использование информации о себе в любой момент. Он должен будет уведомить об этом заинтересованные структуры через МФЦ, отметил специалист.

По словам Виноградова, удаление биометрических данных является личным выбором каждого. Россияне могут быть уверены в том, что их права не будут нарушаться вне зависимости от того, какое решение они примут в данном контексте, подчеркнул он. Граждане страны смогут пользоваться всеми услугами даже в случае удаления своей биометрии.

"Главное, чтобы каждый мог контролировать свои персональные данные и выбирать наиболее удобный для себя способ взаимодействия с сервисами", – подчеркнул доктор юридических наук.

Биометрические данные представляют собой ряд специфических характеристик физического тела. Они уникальны и неповторимы для каждого человека и потому приобрели роль надежного современного метода идентификации личности в разных областях. Необходимость в них стала очевидной в связи с глобальной цифровизацией и ростом числа финансовых онлайн-трансакций, которые подразумевают необходимость достоверной верификации, объяснил специалист.

По его словам, создание ЕБС не только позволило ускорить процесс идентификации личности, но и предоставило каждому россиянину возможность контролировать использование собственной биометрии. Подтвержденные биометрические данные, которые приравниваются к паспорту, позволяют пользоваться большим количеством возможностей – от получения электронной подписи или e-sim до оформления кредита и получения услуг нотариуса.

При этом в настоящий период в ЕБС применяются только современные методы шифрования и прочие последние технологии безопасности. Таким образом предполагается снизить риски несанкционированного доступа, напомнил юрист.

В России могут также создать сервис, позволяющий получать услуги ЗАГС по биометрии. Данное поручение Минюсту дал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Такая разработка позволит заключать брак без предъявления документов.

