"Аэрофлот" внедрит оплату покупки билетов по биометрии в точках продаж

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"Аэрофлот" намерен до конца июня внедрить оплату авиабилетов по биометрии в своих точках продаж. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании по информационным технологиям Антон Мацкевич.

"То есть любая транзакция может быть подтверждена для любого жителя России, для любого нашего гражданина через биометрические параметры", – цитирует ТАСС замглавы "Аэрофлота".

Мацкевич также заявил, что к концу года компания собирается запустить авторизацию через Сбер ID, которой можно будет воспользоваться при входе в кабинет "Аэрофлот бонус".

Кроме того, в планы организации входит открытие продаж дополнительных услуг на стойках регистрации в аэропортах России. Мацкевич отметил, что это может произойти в начале IV квартала текущего года.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" разрешил перевозить питомца на соседнем кресле в самолете. Воспользоваться этой услугой смогут также пассажиры дочерней авиакомпании "Россия". Такое решение было принято в связи с популярностью этой опции среди владельцев небольших животных, уточнили в компании.