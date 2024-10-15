РБК: Центробанк допустил создание персонального QR-кода для покупателей

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Центробанк России планирует изучить вопрос создания персональных QR-кодов покупателей для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), пишет РБК со ссылкой на проект "Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 года".

Как говорится в документе, будет проработана целесообразность внедрения технологии оплаты с помощью QR-кода для инициализации платежа через торгово-сервисное предприятие (ТСП).

В СБП уже существует QR-код для оплаты покупок, но его генерирует продавец. В случае с QR-кодом покупателя процесс будет обратным, так как код будет формироваться в банковском приложении клиента и затем его будет сканировать продавец.

Партнер консалтинговой компании Екатерина Семерикова считает, что предъявление QR-кода клиентом займет меньше времени, чем сканирование QR-кода магазина. Как, в свою очередь, добавил управляющий партнер Александр Калякин, использование собственного QR-кода может позволить ускорить процесс оплаты товара или услуги в точках продаж с высоким клиентским потоком.

"Если индивидуальный QR-код удастся кому-то сфотографировать или подделать, то необходимость верификации платежа прямо в мобильном приложении, или с помощью СМС, или с применением биометрии исключит риск неправомерного доступа к средствам плательщика", – добавил эксперт.

В проекте отмечается, что ЦБ также планирует реализовать возможность платежей в магазинах по СБП с использованием биометрических данных покупателя.

В конце августа в 1,7 тысячи автоматов по продаже билетов в столичных метро стала доступна оплата через СБП. В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платежный терминал. Для оплаты в автомате – выбрать соответствующий способ в меню. Кроме того, СБП полноценно заработала на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта, а также на валидаторах наземного транспорта.

