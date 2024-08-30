Собянин: оплата по СБП стала доступна во всех кассах метрополитена

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сразу несколько инновационных проектов в области транспорта начинают работу в Москве. В 1,7 тысячи автоматов по продаже билетов в метро уже стала доступна оплата через СБП, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платежный терминал. Для оплаты в автомате – выбрать соответствующий способ в меню. Также СБП полноценно заработала на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта, а также на валидаторах наземного транспорта", – подчеркнул градоначальник.

Также мэр напомнил, что сейчас начинается второй этап запуска первого в стране беспилотного трамвая. Первый этап был завершен с успехом. Теперь такой трамвай начнет курсировать как с пассажирами, так и без них. Для безопасности движения в кабине будет находиться водитель. Финальный этап планируется начать до конца 2025 года.

Более того, в Москве заработали две цифровые станции транспорта – на "Марьиной Роще" Большой кольцевой линии и в терминале № 1 МГВ Нижегородская.

"Цифровой контент для навигационных элементов этих станций загружают дистанционно, меньше чем за минуту", – добавил Собянин.

Такое нововведение позволяет пассажирам получать оперативные данные об изменениях в работе транспорта.

Ранее РЖД запустили первый автоматизированный поезд "Ласточка" на Московском центральном кольце. Нейронные сети поезда будут самостоятельно оценивать ситуацию, принимать решения и выполнять необходимые действия. При этом машинист также будет находиться в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров.

