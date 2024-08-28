РЖД запустили первую автоматизированную "Ласточку" на МЦК

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Российские железные дороги (РЖД) запустили первый автоматизированный поезд "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК), сообщила пресс-служба компании.

Как уточнили в организации, нейронные сети поезда будут самостоятельно оценивать ситуацию, принимать решения и выполнять необходимые действия. При этом машинист также будет находиться в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. В случае чего он в любой момент сможет взять управление в свои руки, заверили в РЖД.

Компания напомнила, что уже несколько лет ведет работу над созданием системы беспилотного движения поездов. Так, перед запуском такого поезда специалисты учли все возможные нюансы для обеспечения максимальной безопасности пассажиров, а также создали несколько различных сценариев нештатных ситуаций.

В ходе эксперимента выяснилось, что автопилот и система умного зрения реагируют на них раньше, чем машинист. В итоге работа всех систем "умного электропоезда" прошла испытания и получила соответствующие сертификаты.

В компании также обратили внимание, что это полностью российские решения, причем некоторые из них были реализованы впервые в международной практике, например интеллектуальное техническое зрение, сложные нейронные сети и цифровые технологии связи.

Благодаря этому теперь поезда по МЦК идут с интервалом в 4 минуты. При этом до конца года в РЖД планируется завершить испытания бортовых систем и технического зрения по четвертому, наивысшему, уровню автоматизации. Поезд сможет управляться уже без необходимости присутствия машиниста в кабине.

Между тем в Москве еще в конце мая стартовали испытания первого в столице беспилотного трамвая на маршруте № 10. В рамках испытаний он прошел уже около 400 километров, за это время не зафиксировали ни одного сбоя или ДТП.

Беспилотный трамвай поедет с пассажирами уже в сентябре. Водитель сначала будет страховать действия машины, а до конца 2025 года транспорт будет запущен без машиниста.

