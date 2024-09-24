Оплата товаров по биометрии появится в российских торговых точках и общепите

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Функционал сервиса оплаты по биометрии в РФ планируется расширить на торговые точки и предприятия общественного питания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий.

"Функционал межбанковского биоэквайринга уже реализован на базе Единой биометрической системы и системы межбанковского взаимодействия Национальной системы платежных карт", – поделился представитель центра.

Сейчас сервис доступен пассажирам Казанского метрополитена. Жители других городов могут подключиться к сервису до его запуска в приложении "Госуслуги Биометрия".

В пресс-службе подчеркнули, что любое решение в области биоэквайринга должно соответствовать законодательству и реализовываться на инфраструктуре ЕБС. Такие меры необходимы для обеспечения равного доступа к сервисам по биометрии для клиентов всех банков.

Ранее ЦБТ заявил, что на базе ЕБС появится сервис для подтверждения возраста по биометрии. Таким образом, пользователи системы смогут подтвердить свой возраст независимо от того, в каком банке у них открыт счет. Предполагается, что граждане смогут использовать сервис подтверждения возраста как при оформлении заказов онлайн, так и оплачивая покупки на кассах самообслуживания.

