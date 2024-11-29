В московских аэропортах введут биометрический контроль для иностранцев

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В московских аэропортах в качестве эксперимента планируют ввести биометрический контроль для всех иностранных граждан, въезжающих и выезжающих из России. Он начнет действовать с 1 декабря, передает Агентство "Москва".

Иностранцев обяжут сдавать фотографию лица и отпечатки пальцев для повышения уровня безопасности. Кроме того, такая практика поможет быстрее расследовать правонарушения.

Эксперимент полностью соответствует Федеральному закону и постановлению российского кабмина. В нем примут участие Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

В авиагаванях установят специальное оборудование для фотографирования и дактилоскопии. Их иностранцы будут обязаны сдавать при прохождении паспортного контроля. Причем в случае отказа они не смогут пересечь государственную границу.

При этом изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей. Еще в этот список сошли работники международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и члены их семей.

Полученные данные будут сверять со сведениями из информационных систем в режиме реального времени. Если окажется, что человек с такими биометрическими данными находится в розыске или совершал преступления, требующие его задержания, сотрудники правоохранительных органов смогут оперативно отреагировать.

Кроме того, нововведение позволит выявлять попытки въезда в РФ граждан, которые ранее были депортированы из страны или скрылись за границей после совершенного преступления, даже если они поменяли документ, удостоверяющий личность. Также сможет определить правонарушителей, которые находятся в розыске и пытаются при этом покинуть территорию России.

Благодаря современному оборудованию сдать биометрию можно будет за несколько минут. Его интерфейс доступен на разных языках, причем система будет сама переключаться на нужный автоматически после распознавания паспорта.

Сбор биометрии для контроля миграционных потоков на сегодняшний день активно используется в аэропортах Таиланда, США, Великобритании, ОАЭ и в ряде других стран.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что цифровой профиль мигранта должен быть введен на всех пунктах пропуска Московского транспортного узла в середине 2025 года. По словам политика, власти отдельно обсудят подготовку правовой основы для создания цифрового профиля иностранца.

Между тем в РФ ужесточат наказание для юридических лиц за подделку документов, если это было сделано с целью организации нелегальной миграции. В соответствии с законом, теперь отдельно рассматривается ситуация, когда документы, печати, штампы или бланки используются, подделываются, передаются или продаются с целью организации нелегальной миграции.