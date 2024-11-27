Цифровой профиль мигранта введут на всех пунктах пропуска в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Цифровой профиль мигранта должен быть введен на всех пунктах пропуска Московского транспортного узла в середине 2025 года. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам государственной миграционной политики, передает ТАСС.

По словам политика, отдельно обсудят подготовку правовой основы для создания цифрового профиля иностранца.

Между тем российское правительство утвердило проведение с 1 декабря эксперимента по сдаче биометрии иностранными гражданами и лицами без гражданства для возможности пересечь границу России. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишутин.

Согласно документу, эксперимент пройдет в два этапа. На первом, въезжающие в Россию через международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково) и Подмосковья (Жуковский), а также автомобильный пункт пропуска в Оренбургской области (Маштаково) с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026-го, будут сдавать биометрию в соответствующих пунктах.

Второй этап пройдет с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026-го. В ходе него для безвизового въезда в РФ иностранцы смогут заранее сдавать биометрические данные в специальном приложении и подавать заявление с информацией о целях визита.

Эти изменения не затронут граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, дипломатов и сотрудников диппредставительств и консульств иностранных государств в России, а также членов их семей, работников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и членов их семей.

Ранее депутаты направили в кабмин пакет законопроектов, обязывающих предоставлять жилье мигрантам только по договору и ограничивающих максимальный срок аренды одним годом. По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, соседство с иностранными арендаторами, которые не соблюдают правила, стало проблемой для россиян. Он призвал наказывать и арендаторов, и владельцев жилья, если те способствуют созданию "резиновых квартир".