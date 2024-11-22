Штраф до 20 млн рублей будет грозить операторам, допустившим утечку биометрии

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Штраф до 20 миллионов рублей грозит операторам, которые допустили утечку биометрии. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных, текст которых доступен в думской электронной базе.

Поправки уже одобрены думским комитетом по государственному строительству.

Действие или бездействие оператора, которые повлекли за собой незаконные передачу, предоставление, распространение или получение доступа к персональным данным клиентов, включая биометрию, грозят штрафами. Для граждан сумма составит от 400 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от 1,3 до 1,5 миллиона рублей, а для юридических лиц – от 15 до 20 миллионов рублей.

Тем временем личные данные всех россиян уже утекли в Сеть, уверены в "Ростелекоме". Только с начала 2024 года в темном сегменте интернета появилось более 600 записей о российских гражданах. Только за октябрь 2024 года зафиксировано 13 случаев распространения личных данных россиян, содержащих более 9,7 миллиона записей.

