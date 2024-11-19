Глава "Ростелекома" заявил, что личные данные всех россиян уже утекли в Сеть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Личные данные всех россиян уже утекли в Сеть. Об этом заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, передает ТАСС.

"Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас", – сказал он и добавил, что нашел там информацию даже о себе.

Сложившаяся ситуация, по его словам, позволяет преступникам различными способами проникать в жизнь граждан.

Основными источниками утечек личных данных пользователей стали интернет-магазины и медицинские учреждения, уверены в Сбербанке. По версии финансовой организации, из-за утечек информации в открытом доступе находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России. При этом только 600 миллионов новых записей с личными данными граждан появились в Сети с начала 2024 года.

