Роскачество предупредило об опасности включенной геолокации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Постоянно включенная геолокация представляет серьезную опасность, так как пользователя могут отслеживать в реальном времени. Об этом пишет RT со ссылкой на специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

"Приложения на смартфоне, работающие в фоновом режиме и собирающие избыточные данные, представляют серьезную опасность. Разработчики такого ПО способны удаленно управлять доступом к функциям телефона, включая микрофоны и динамики", – добавили эксперты.

Геолокация может использоваться преступниками для фишинговых атак при помощи таргетированной рекламы – для рекламы знакомых, но поддельных магазинов или других организаций. В тексте может упоминаться жилой комплекс или спортзал, который жертва постоянно посещает, но по ссылке ее ждет лишь потеря денег.

"В современном мире цифровых технологий получить доступ к персональным данным человека несложно, так как регулярно происходят утечки информации из различных источников", – отметили специалисты.

Злоумышленники могут пустить в ход шантаж, выманивая деньги под различным предлогом. Больше всего из-за утечки геолокации страдают живущие в частном секторе, так как в обычной городской среде с многоэтажными домами человека отследить сложнее.

Кроме того, из-за этой функции аккумулятор смартфона разряжается быстрее. Дело в том, что сам по себе модуль не влияет на заряд батареи, однако его потребляет большое количество приложений, которые часто спрашивают местоположение человека.

"Например, навигатор может отслеживать время, проведенное в пробках, а приложение погоды – предоставлять актуальные данные в зависимости от вашего местоположения", – добавили в организации.

Если сайт или приложения спрашивают местоположение пользователя, то без необходимости эти данные лучше не давать. Следует также установить антивирус и пользоваться только защищенным соединением.

Стоит также отказаться от отправки своих геометок в беседе с незнакомыми людьми или подозрительными источниками, а также тем более такое не стоит размещать в открытом доступе, заключили специалисты.

Ранее Конституционный суд РФ вынес решение, по которому родители могут использовать приложение контроля в качестве прослушки для обеспечения безопасности ребенка. В иных случаях – человек будет нести уголовную ответственность.

Такое решение было вынесено после жалобы россиянина на приговор суда, которого обвинили в неприкосновенности частной жизни своей бывшей супруги, так как он прослушал ее и ее близких через программу родительского контроля на телефоне ребенка. Оказалось, что ребенка подвергали грубому обращению.

