Кабмин РФ предложил обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Кабмин РФ предложил обязать банки проверять налоговое резидентство своих клиентов по геолокации. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на проект постановления российского правительства.

Если кредитная организация увидит, что человек часто пользуется онлайн-банкингом из зарубежных стран, то банк будет обязан запросить у него сведения о его месте проживания. В проекте подчеркивается, что если клиент не даст такие документы, то финансовая организация будет иметь право прекратить операции по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Однако в Минфине РФ уточнили, что никаких решений по данной инициативе пока еще не принято – ее планируют вынести на обсуждение с ведомствами и участниками профессионального сообщества. По данным ФНС, поправки могут как доработать, так и вовсе признать их нецелесообразными.

В настоящее время финансовые организации должны спрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора, уточнил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. В случае принятия поправок без изменений банкам придется постоянно контролировать местонахождение клиентов.

Однако участники финансового рынка выразили опасения, что некоторые клиенты запрещают доступ к данным геолокации, а из-за используемых VPN и прокси-серверов местоположение может быть некорректным. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков напомнил, что банки и сейчас отслеживают местоположение клиентов, но только чтобы выявлять случаи мошенничества.

Ранее Верховный суд РФ обратил внимание на высокий размер заградительных комиссий, которые банки РФ собирают при переводе денег от юридических лиц физлицам под слоганом борьбы с "сомнительными операциями". В первом случае кредитная организация насчитала комиссию за операцию в размере 1,03 миллиона рублей, во втором – 207,8 тысячи рублей.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба РФ также проверит обоснованность комиссии, которую кредитные организации установили для застройщиков. ФАС уже направила запросы в кредитные организации из-за поступивших в ведомство жалоб граждан и застройщиков.

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