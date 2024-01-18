Конституционный суд РФ признал законной слежку за детьми с помощью приложений

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Конституционный суд РФ вынес решение, по которому родители могут использовать приложение контроля в качестве прослушки для обеспечения безопасности ребенка. В иных случаях – человек будет нести уголовную ответственность. Об этом сообщает сайт уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Соответствующее решение было вынесено по жалобе гражданина Владивостока, которого обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни своей бывшей супруги и ее близких после того, как он слушал через программу родительского контроля на телефоне ребенка все происходящее вокруг его сына, который тогда проживал с матерью. Однако мужчина записал, как его ребенка подвергали грубому обращению, и передал эти аудио в полицию и суд.

Объяснения, что прослушку он осуществлял для защиты своего ребенка, суд не принял и признал виновным отца в сборе информации о частной жизни других лиц без их разрешения.

В свою очередь, Конституционный суд счел, что подобная трактовка закона в данном случае не соответствует правам родителей на защиту интересов детей. По материалам суда, родитель, прослушивающий ситуацию вокруг ребенка, может случайно узнать личные тайны других. Однако если записи не распространяются в Сети и родитель не злоупотребляет наличием частной информации, тогда это не должно рассматриваться как преступление.

В Конституционном суде также заявили, что приложения родительского контроля не запрещены законом и могут использоваться для обеспечения безопасности ребенка, проживающего отдельно. Но суд предложил определить границы и условия использования подобного метода, чтобы не нарушать права других. Например, в случае угрозы для физического или психического здоровья ребенка родитель вправе обратиться в органы для защиты ребенка.

В результате в Конституционном суде добавили, что постановление вступает в силу и подлежит исполнению во всей России, а дело мужчины должно быть пересмотрено в суде нижестоящей инстанции с учетом позиции Конституционного суда.

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