В Минцифры предложили вывести геолокацию из-под тайны связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому данные о местоположении мобильного телефона перестанут быть тайной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Согласно действующему законодательству, тайна связи является гарантированным правом гражданина. Сведения, попадающие под тайну связи, могут выдавать третьим лицам только на основании решении суда. В иных случаях доступ к ним есть только у отправителей и получателей информации или уполномоченных представителей.
Авторы законопроекта предлагают внести изменения в статью о тайне связи, дополнив ее пунктом, позволяющим передавать информацию по запросу органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
"Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи. Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан", – заявил замглавы Минцифры Олег Иванов.
Ранее доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, как обнаружить телефон без геолокации. Он напомнил, что смартфоны на базе операционных систем IOS и Android имеют функцию "Найти телефон", которая позволяет установить геолокацию через зарегистрированный Google- или ICloud-аккаунт.
В случае если геопозиционирование отключено, использование вышеуказанного подхода невозможно. Однако полностью скрыть свое местоположение все равно не получится, уточнил специалист.
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