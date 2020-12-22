Аналитики предупредили о подорожании мобильной связи в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики в области информационных технологий ожидают, что в 2021 году цены на мобильную связь и домашний интернет могут вырасти на 10–15%. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, в 2021 году рост цен составит 10–12%. Специалист объяснил это растущим потреблением трафика, что в свою очередь вынуждает операторов тратиться на расширение емкости сетей.

Специалист отметил, что дополнительные расходы операторов последуют за выполнением требований нормативно-правовых актов, а именно "закона Яровой" и проекта "Доступный интернет".

Как заявил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин, рост цен на мобильную связь может достичь 15%. Он отметил, что этот показатель будет достигнут при усилении экономической активности после пандемии. Тенденцию эксперт объяснил инфляцией и ростом курса рубля.

По мнению Савватина, тарифы на домашний интернет и ТВ в 2021 году также увеличатся, но в пределах 10-12%. При этом необходима стабилизация курса рубля – в противном случае операторы будут поднимать тарифы или исключать часть контента из существующих предложений.

Как сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева, в ведомстве следят за ценами на услуги связи.

Минцифры в 2020 году утвердило перечень из 391 интернет-портала, доступ к которым должен предоставляться бесплатно. Это касается как операторов мобильной связи, так и интернет-провайдеров.

