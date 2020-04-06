Минкомсвязь РФ утвердила список сайтов с бесплатным доступом

06 апреля, 22:23
Фото: Москва24/Никита Симонов
Минкомсвязь РФ утвердила перечень из 391 социально значимого информационного ресурса, доступ к которым в рамках эксперимента не будет тарифицироваться. Приказ опубликован на сайте министерства.
В список, в частности, вошло сетевое издание "M24.ru". В перечне, разделенном на 19 категорий, представлены сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет и новостные агрегаторы.
В категории Государственные органы и сервисы вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации и портал госуслуг.
Востребованность информресурсов из списка определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости. По мере необходимости перечень могут менять, но не чаще раза в неделю.
Владельцы ресурсов должны через месяц создать для проекта отдельные версии сайтов, на которых не будет трансляции потокового видео.
В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил подготовить и реализовать проект Доступный интернет – обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
3 апреля президент РФ поручил правительству и телекомпаниям обеспечить жителей страны бесплатным доступом к российским интернет-сервисам. Меры необходимы для того, чтобы россияне могли покупать лекарства.
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