Минкомсвязь РФ утвердила список сайтов с бесплатным доступом

Фото: Москва24/Никита Симонов

Минкомсвязь РФ утвердила перечень из 391 социально значимого информационного ресурса, доступ к которым в рамках эксперимента не будет тарифицироваться. Приказ опубликован на сайте министерства.

В список, в частности, вошло сетевое издание "M24.ru". В перечне, разделенном на 19 категорий, представлены сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет и новостные агрегаторы.

В категории Государственные органы и сервисы вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации и портал госуслуг.

Востребованность информресурсов из списка определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости. По мере необходимости перечень могут менять, но не чаще раза в неделю.

Владельцы ресурсов должны через месяц создать для проекта отдельные версии сайтов, на которых не будет трансляции потокового видео.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил подготовить и реализовать проект Доступный интернет – обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

3 апреля президент РФ поручил правительству и телекомпаниям обеспечить жителей страны бесплатным доступом к российским интернет-сервисам. Меры необходимы для того, чтобы россияне могли покупать лекарства.