Агрегаторы такси планируют включить в список бесплатных интернет-ресурсов

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Сервисы-агрегаторы для заказа такси могут быть внесены в список социально значимых российских ресурсов, к которым откроют бесплатный доступ. Об этом сообщает ТАСС.

"Если человеку нужно вызвать такси, чтобы у него была такая возможность при нулевом балансе, чтобы была возможность использовать этот сервис, но при этом не зависеть от своего тарифного плана. Это будут социально значимые отечественные ресурсы", – заявила замглавы Минкомсвязи РФ Людмила Бокова.

Кроме того, специалист заявила, что список социально значимых ресурсов пополнят платформы для занятий творчеством и дополнительным образованием. Рассматривается возможность предоставлять подобные услуги по льготным тарифам.

Готовый перечень в ведомстве планируют представить к апрелю 2020 года, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Реализация проекта также потребует внесения поправок в закон о связи.

Президент РФ Владимир Путин предложил обеспечить для россиян бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам во время послания Федеральному собранию. По предварительным данным, в список войдут банковские сервисы, платформы предоставления госуслуг, мессенджеры.

С 1 марта 2020 года жители РФ уже смогут бесплатно пользоваться сайтами предоставления госуслуг и порталами федеральных и региональных органов власти. Это первый шаг в реализации проекта "Доступный интернет".

