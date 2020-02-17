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Москва 24

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Общество

09:32

Число абонентов мобильного интернета увеличилось на 36% в России

общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России за пять лет количество новых абонентов мобильного интернета выросло почти на 40%. В сентябре прошлого года число зарегистрированных активных пользователей составило 144 миллиона, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата и Минкомсвязи.

Для сравнения, в 2014 году этот показатель был равен 106 миллионам абонентов, что на 36% меньше текущих данных.

Отмечается, что это количество считается не по людям, а по сим-картам с доступом в интернет. Так, число абонентов исчисляется числом используемых номеров.

"Предполагается, что одно и то же лицо может использовать несколько сим-карт, как своих, так и предоставленных работодателем", – пояснили представители Росстата.

Ранее Путин потребовал обеспечить бесплатный доступ к российским интернет-сервисам. Он напомнил, что Россия – одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, а также другие национальные ресурсы.

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