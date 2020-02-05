Интернет-технологии в России могут отдать под госконтроль

13:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России могут разработать платформу по сбору "цифрового следа" пользователей в интернете. Как сообщает "Коммерсант", соответствующе предложение подготовили в "Ростелекоме".
Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику. Кроме того, "Ростелеком" указал на необходимость создания отечественных мессенджера, браузера и мобильной операционной системы.
Разработку данных направлений в компании объяснили тем, что зарубежные компании и организации, использующие те же инструменты, могут влиять на российских пользователей и манипулировать общественным мнением. Для разработки ПО и технологий, которые будут аналогичны иностранным, потребуется порядка 52 миллиардов рублей из бюджета и свыше 207 миллиардов инвестиций вне бюджета.
Некоторые эксперты не видят необходимости в государственном регулировании перечисленных направлений. По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, не исключена бесполезная трата средств. Решением же может стать участие государства в "создании рынков", заявил основатель инвесткомпании A. Partners Алексей Соловьев.
Ранее сообщалось, что министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам силовых ведомств доступ к данным россиян. Речь идет о государственных и банковских данных, а также информации интернет-ресурсов.
По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, данная инициатива оставляет возможность для недобросовестного использования личной информации граждан. При этом подобный механизм уже существует, но вступает в действие по согласованию суда. В Кремле комментировать инициативу не стали.
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