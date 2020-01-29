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Общество

10:49

Минкомсвязи предложило дать силовикам доступ к данным россиян – СМИ

технологии общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр связи Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к данным россиян. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В ходе заседания рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" глава Минкомсвязи уточнил, что новые правила могут ввести в отношении государственных и банковских данных, а также информации мобильной связи и интернет-сервисов.

На данный момент перечисленные данные сотрудники силовых ведомств могут получить только по решению суда. К новой же системе могут перейти к 2024 году.

Максут Шадаев также предложил организовать полноценную цифровизацию государственных услуг. В частности, обеспечить доступ россиян к электронной медицинской карте, заменить паспорта на цифровой ID и расширить применение биометрических показателей.

Ранее сообщалось, что в России могут создать маркетплейс программного обеспечения для госструктур и госкомпаний. Предполагается, что по проекту "Цифровая экономика" в стране будут задействовать 90 и 70 процентов отечественного ПО для госструктур и госкомпаний соответственно уже к 2024 году.

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