Эксперт прокомментировал снижение количества телефонных звонков россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова прокомментировала Москве 24 снижение количества телефонных звонков россиян. По ее словам, снижение активности телефонных разговоров связано с развитием новых технологий общения.
"На самом деле раньше было примером хорошего тона сначала звонить и спрашивать, можно ли прийти в гости, а потом уже идти. До телефона писали письма, а теперь пишут в мессенджере, о чем ты хочешь поговорить", – пояснила психолог.
При этом эксперт не считает, что такая тенденция искоренит живое общение между людьми. Однако переписка в мессенджерах не должна оставаться единственным способом коммуникации.
"Это как экстраверты и интроверты. Всегда будут люди, которым живое общение нужно как воздух, они без этого просто не смогут. А для тех, кому важно уединение или дистанция в общении, для них этот способ будет очень комфортным. Но если человек понимает, что он "поселяется" в интернет-переписке и за неделю ни с кем не поговорил, то надо задать вопросы. Может быть, у него есть трудности с живым общением", – подчеркнула специалист.
По данным Минкомсвязи, с января по сентябрь 2019 года продолжительность всех разговоров по мобильным телефонам в России составила 335,5 миллиарда минут, что на 4,2 миллиарда минут меньше (на 1,3%), чем за аналогичный период 2018 года. В Москве и Санкт-Петербурге звонить по телефону стали примерно на 2,5% меньше. По словам экспертов, люди начали чаще звонить друг другу и переписываться через бесплатные мессенджеры. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным психологов, активное использование социальных сетей может привести к появлению синдрома упущенной выгоды. Человек с таким синдромом испытывает чувство тревоги и ощущает собственную ничтожность при просмотре чужих аккаунтов в соцсетях. У него возникает чувство, что окружающие живут более насыщенной и полной жизнью. В связи с этим появляется навязчивое желание обновить ленту новостей. Поэтому человек с большим трудом переносит отсутствие интернета.
Для того чтобы справиться с синдромом упущенной выгоды, специалисты советуют удалить все лишние подписки, отказаться от просмотра бесполезных страниц и сайтов, а также значительно ограничить время пребывания в социальных сетях.
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