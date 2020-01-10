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Общество

11:00

Любителям соцсетей рассказали, как побороть синдром упущенной выгоды

общество

Фото: depositphotos/deagreez1

Активное использование социальных сетей может привести к появлению синдрома упущенной выгоды. Об этом Агентству "Москва" рассказала психолог Людмила Ткаченко.

По словам специалиста, человек с таким синдромом испытывает чувство тревоги и ощущает собственную ничтожность при просмотре чужих аккаунтов в соцсетях. У него возникает чувство, что окружающие живут более насыщенной и полной жизнью. В связи с этим появляется навязчивое желание обновить ленту новостей. Человек с большим трудом переносит отсутствие интернета.

Чтобы справиться с синдромом упущенной выгоды, нужно удалить все лишние подписки, отказаться от просмотра бесполезных страниц и сайтов, а также значительно ограничить время пребывания в социальных сетях. "Заменяйте общение в социальных сетях и мессенджерах реальными встречами", – заключила Ткаченко.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести зависимость от смартфона в список психических расстройств, а также помогать родителям подростков, у которых диагностировали такую зависимость.

По словам парламентария, зависимость от смартфона является патологией, которая "ничуть не лучше многих других". В отдельных случаях, чаще всего связанных с подростками, требуется профессиональная помощь со стороны, поскольку самостоятельно справиться с зависимостью очень трудно.

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