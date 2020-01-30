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Общество

14:13

В ОП рассказали о снижении возраста пользователей интернета

общество технологии

Фото: depositphotos/leungchopan

В мире снижается возраст пользователей интернета. Об этом рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Согласно данным последних исследований, более 90% детей в возрасте от 11 до 15 лет пользуются интернетом. Дети в возрасте от 5 до 7 лет проводят в интернете по нескольку часов в день. К 8 годам этот показатель увеличивается почти в два раза. У 60% детей до 11 лет есть собственное устройство для выхода в Сеть, подчеркнула Сутормина.

"Чрезмерная открытость подростков в социальных сетях, к сожалению, способствует увеличению количества формы кибермошенничества и росту уровня агрессии в подростковой среде", – цитирует ее Агентство "Москва".

Главными площадками для оскорбительных публикаций являются анонимные чаты и мессенджеры. Представитель ОП призвала предупреждать россиян об опасности беспечного проведения времени в социальных сетях.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина сформулировала пять правил для переключения с виртуальной жизни на реальную, которые помогут снизить стресс.

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