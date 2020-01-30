Психолог рассказал, как переключаться с виртуальной жизни на реальную

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пять правил для переключения с виртуальной жизни на реальную, которые помогут снизить стресс, сформулировала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина, сообщает "Вечерняя Москва".
"Гораздо лучше наслаждаться новым детективом, современным романом или вечно актуальной классикой. Ведь сейчас чтение доступно даже на телефоне, а книг, которые приносят как настоящее удовольствие, так и практическую пользу, с каждым днем становится все больше", – подчеркнула Игонина.
Кроме того, она рекомендует больше общаться с родными и близкими.
"Стремитесь к натуральному, а не к суррогату – отправляйтесь в поездки сами, не ограничиваясь подпиской на каналы блогеров-путешественников. Посещайте очные мастер-классы, а не смотрите обучающие ролики в "Ютубе". Узнавайте о происходящем в жизни друзей из их уст, а не из 280 символов в "Твиттере". Возьмите из приюта полосатого кота, а не ставьте сердечки виртуальным котикам", – заключила она.
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