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Общество

13:33

Психолог рассказал, как переключаться с виртуальной жизни на реальную

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять правил для переключения с виртуальной жизни на реальную, которые помогут снизить стресс, сформулировала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина, сообщает "Вечерняя Москва".

  1. Заменить утренний просмотр социальных сетей зарядкой.

    2. "Попробуйте вместо этого ежедневного сетевого ритуала начинать день с разминки. Регулярное выполнение даже нескольких упражнений, причем выбранных по вкусу, придаст бодрости и со временем сделает стройнее", – отметила психолог.

  2. Привычку отстаивать свое мнение в комментариях к публикациям в соцсетях заменить на прочтение интересной книги.

    3. Эксперт уточнил, что часто при обсуждении даже нейтральной темы в интернете могут возникнуть конфликты, что неизменно испортит настроение.

    "Гораздо лучше наслаждаться новым детективом, современным романом или вечно актуальной классикой. Ведь сейчас чтение доступно даже на телефоне, а книг, которые приносят как настоящее удовольствие, так и практическую пользу, с каждым днем становится все больше", – подчеркнула Игонина.

  3. Заняться своей жизнью вместо изучения жизни звезд.

    4. Сейчас, чтобы узнать подробности жизни звезд, достаточно вбить в поисковую строку имя, а то и вовсе зайти на личную страницу. "Человека буквально засасывают скандалы, интриги, расследования. Увиденное порой отвлекает от пребывания в собственной жизни. Разучитесь погружаться в чужие миры, делайте что-то в своем. В первую очередь разглядите в нем интересное и увлекательное", – отмечает эксперт.

    Кроме того, она рекомендует больше общаться с родными и близкими.

  4. Соблюдать запрет на мобильные во время личных встреч.

    5. "Иногда хочется, чтобы гаджетов в нашей жизни было поменьше: например, когда в кафе с лучшими подругами чуть ли не главные действующие лица – смартфоны и планшеты. Одна активно переписывается в чате, другая постоянно выстраивает композицию, чтобы опубликовать пост в "Инстаграме", третья показывает уже опубликованное вчера, а четвертая и вовсе оформляет заказ в онлайн-магазине", – комментирует психолог.

  5. Окружать себя реальными, а не виртуальными вещами.

    6. Игонина отмечает, что в современном мире важность личного присутствия человека минимизируется. Так набирает популярность удаленная работа, интернет-магазины, онлайн-обучение. Поэтому важно как можно чаще обращаться к натуральному воплощению окружающего мира.

    "Стремитесь к натуральному, а не к суррогату – отправляйтесь в поездки сами, не ограничиваясь подпиской на каналы блогеров-путешественников. Посещайте очные мастер-классы, а не смотрите обучающие ролики в "Ютубе". Узнавайте о происходящем в жизни друзей из их уст, а не из 280 символов в "Твиттере". Возьмите из приюта полосатого кота, а не ставьте сердечки виртуальным котикам", – заключила она.

Ранее психологи и отоларингологи заявили, что молчание полезно для человека, особенно жителям мегаполиса, чья профессия связана с постоянным общением.

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