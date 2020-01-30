Психолог рассказал, как переключаться с виртуальной жизни на реальную

Пять правил для переключения с виртуальной жизни на реальную, которые помогут снизить стресс, сформулировала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина, сообщает "Вечерняя Москва".

Заменить утренний просмотр социальных сетей зарядкой.

Привычку отстаивать свое мнение в комментариях к публикациям в соцсетях заменить на прочтение интересной книги.

"Гораздо лучше наслаждаться новым детективом, современным романом или вечно актуальной классикой. Ведь сейчас чтение доступно даже на телефоне, а книг, которые приносят как настоящее удовольствие, так и практическую пользу, с каждым днем становится все больше", – подчеркнула Игонина.

Заняться своей жизнью вместо изучения жизни звезд.

Кроме того, она рекомендует больше общаться с родными и близкими.

Соблюдать запрет на мобильные во время личных встреч.

Окружать себя реальными, а не виртуальными вещами.

"Стремитесь к натуральному, а не к суррогату – отправляйтесь в поездки сами, не ограничиваясь подпиской на каналы блогеров-путешественников. Посещайте очные мастер-классы, а не смотрите обучающие ролики в "Ютубе". Узнавайте о происходящем в жизни друзей из их уст, а не из 280 символов в "Твиттере". Возьмите из приюта полосатого кота, а не ставьте сердечки виртуальным котикам", – заключила она.

