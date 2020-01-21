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Общество

21 января, 14:52

Психолог рассказал об опасности долгого просмотра мультфильмов

общество

Фото: depositphotos/speedo101

Просмотр мультфильмов в течение долгого времени может негативно отразиться как на зрении и весе ребенка, так и на его психике, сообщил клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс сайту "Аргументы и факты".

Специалист утверждает, что родители, которые предпочитают такой способ развлечения их детей, как мультики, должны осознавать, как это влияет на развитие психики ребенка.

"Мультики – это нечто вымышленное, некая виртуальность. Когда ребенок садится перед телевизором, он в эту виртуальность "проваливается" из реального мира. В вымышленном мире он находит себе друзей, какие-то интересные события, и, по сути, он теряет возможность пройти через все это в реальном мире. Нельзя сказать, что мультфильмы вредны, среди них есть много обучающих, со смыслом, которые развивают личность, но желательно, чтобы такие мультики ребенок смотрел вместе с родителями", – отметил Хорс.

Кроме того, психолог подчеркнул важность совместного просмотра мультфильмов. Случай, когда телевизор или планшет заменяет ребенку родителей, может проявиться с негативной стороны в подростковом возрасте, когда возникает антиродительский протест.

Дети часто ассоциируют себя с персонажами мультфильмов. Они им подражают, поэтому выбирают просмотр мультика вместо прогулки, общения с друзьями, спорта. Такое поведение Хорс связывает с нарушением развития социального взаимодействия.

Кроме того, просмотры мультфильмов длительное время могут способствовать накоплении агрессии посредством подсознательного восприятия. По мнению Хорса, в таком случае дети могут стать нервными, нетерпеливыми и равнодушными. Поэтому, как утверждает специалист, чтобы не получить вреда от мультфильмов, родители должны более ответственно подходить к их отбору и контролировать время просмотра.

В ситуации нехватки общения с родителями и ровесниками у детей могут возникнуть задержка в становлении речи, трудности с произношением некоторых звуков.

Хорс также отметил опасность просмотра мультфильмов с агрессивными персонажами: это может спровоцировать развитие страхов и ночных кошмаров.

Он не оставил без внимания и проблемы физического развития, которые может повлечь неконтролируемый просмотр телевизора. Среди них нарушение осанки и недоразвитость мышечной массы.

Оценив круг проблем, психолог дал родителям ряд советов, как правильно организовать просмотр мультфильмов:

  • Просмотр следует осуществлять совместно с ребенком.
  • Контролировать время, проведенное ребенком перед телевизором.
  • Учитывать расстояние от глаз детей до экрана телевизора (не менее трех метров).
  • Разрешать смотреть мультики не позднее чем за два часа до сна.

Ранее психологи рассказали об опасности синдрома родительского отчуждения.

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