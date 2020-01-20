Психолог рассказала об опасности синдрома родительского отчуждения

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Ежегодно жертвами похищения в России становятся 55 тысяч несовершеннолетних детей. Примерно половина случаев происходит по вине одного из родителей: ситуации, когда один их них крадет детей у другого, на данный момент законодательно не регулируются.

В связи с этим особенно актуальным становится понятие "синдром отчуждения родителя". Это особое состояние, психическое нарушение, которое диагностируют детям в случае развода родителей или похищения одним из них, сообщает портал "Дни.ру".

По мнению психолога Кристины Грибовой, для детей подобная ситуация опасна тем, что происходит эмоциональное отчуждение от родителя, который находится не с ребенком. В данном случае его действующий опекун, как правило, методически внушает ребенку, что "другой" родитель тем или иным образом "плохой".

Ребенок в силу возраста, неопытности и психологических особенностей не вполне может понять свои эмоции и отличить манипуляцию от заботы. Если заранее не пресечь воздействие не окрепший ум, может произойти уже упомянутое отчуждение, отмечает специалист.

Как заявила Грибова, родители, пока вместе, не должны при детях друг друга критиковать или подтрунивать. Если же развод или расставание уже произошли, то ушедшему из семьи родителю важно проявлять настойчивость и соблюдать график посещения ребенка.

Забота о ребенке не всегда идет ему на пользу. Чрезмерно навязчивая материнская любовь и тотальный контроль могут негативно сказаться на психике малышей, поэтому взрослым необходимо держать себя в руках. Как рассказала психолог Екатерина Величкина, детей надо чаще отпускать в "свободное плавание".

