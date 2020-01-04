Высокое напряжение: откуда в родителях столько тревоги и что нам с ней делать

Тревожные родители – термин, прочно вошедший в обиход. Почему современные папы и мамы намного напряженнее собственных родителей, что делать и как нейтрализовать тревогу, одолевающую нас, читайте в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.



Многие родители прекрасно отдают себе отчет в том, что их тревоги относительно детей нередко навязчивы и избыточны. Нередко женщины говорят как бы в шутку, как бы полуизвиняясь: "Да, я тревожная мать". В общем-то, их тревоги никому не мешают, кроме них самих и их детей. И они сами прекрасно понимают, что чем больше тревожатся, тем меньше оставляют места для радости, полноты жизни, тем сильнее влияние этой тревоги отражается на их детях.

Не мы такие, жизнь такая – шутим мы. В этой шутке есть огромная доля правды. Да, жизнь такая, что она провоцирует нас на тревогу. Когда я ловлю себя на том, что почти физически чувствую, как уровень моей тревоги ползет вверх, то пытаюсь остановить это, проанализировав конкретные причины моего состояния здесь и сейчас. Но есть причины и общие для всех нас – современных родителей.

Переизбыток противоречивой информации. Плюс отсутствие глубоких знаний. Либо, наоборот, избыточно "глубокая" осведомленность. Невозможно знать все, невозможно быть докой во всех областях знаний. А интернет пестрит миллионами рекомендаций, на форумах родителей любая тема может мгновенно стать холиваром: грудное вскармливание или искусственное, естественные роды или кесарево сечение, памперсы до самостоятельного отказа или раннее высаживание, вакцинация сверх нацкалендаря или полный отказ, наказывать или поощрять. Если не быть начитанным и эрудированным во всех этих и многих других вопросах, есть риск утонуть в аргументах pro и contra и заработать настоящий невроз. Но иногда и погружение в тему не спасает от неправильных выводов, отсутствие научного склада или достаточно критического ума может привести к тому, что новые знания еще больше напугают. А страхи и тревоги приглушат интуицию и материнский инстинкт, ослабят контакт с ребенком, подорвут веру в себя.

Давление общества. Каждый день, пролистывая ленты в Инстаграме и Фейсбуке, мы видим идеальные картины идеального родительства. Красивых, чистых, послушных детей. Стройных, ухоженных мам, успевающих все на свете. Их дома – ни пылинки, ни вываленных из шкафа вещей, даже игрушки разбросаны по фэншуй. Их дети едят идеальные обеды – все вкусно-полезно и украшено фигурками из морковки и сельдерея, вырезанными маминой заботливой рукой. Их дети не выливают суп из тарелки на пол, а если и делают это, то мамы с нежной улыбкой берутся за тряпку.

А еще в виртуальной и реальной жизни постоянно осуждают матерей. Любых. Что бы они ни делали, найдется немалое количество людей, считающих их действия предосудительными. Осуждают работающих мам и не работающих, делающих своим детям прививки и не делающих. Осуждают избыточно тревожных и обладающих олимпийским спокойствием. Первые – истерички, у вторых "дети лишние". А еще есть страшные "яжематери", на тебя готовы наклеить этот ярлык в любой момент, когда кому-то покажется, что ты и твой ребенок им мешают. И очень тревожно от того, а вдруг и с тобой что-то не так? И ты уже почти в панике: а что, если я недостаточно хорошая мать для своего ребенка? И в тревоге ты ищешь единственно правильный путь для своего материнства, а найти не можешь, потому что его не существует. А тревога усиливается.

Родственники. Особенно старшие. И их бесконечные оценивающие комментарии: "Кажется, он плохо прибавляет в весе", "Почему он у тебя до сих пор в памперсе, ему уже два года!", "Ты у меня уже в полтора года "Мойдодыра" рассказывала наизусть, а твой молчит". Сотни подобных замечаний от бабушек-дедушек, подруг, коллег, знакомых, соседей и других добрых советчиков, попадают на удобренную собственными переживаниями почву и становятся еще одной отправной точкой для гипертревожности. А вдруг с моим ребенком что-то не так?!

Обилие негативной информации о происшествиях с детьми и ей подобной. Сбитые на пешеходных переходах дети; дети, ушедшие в школу и не вернувшиеся. Маньяки-педофилы. Наркотики, буллинг и прочее-прочее-прочее. Родители утопают в шквале негативной информации, которая травмирует их, бьет по самому уязвимому месту, внушает сильнейшую тревогу и страх за детей, вплоть до тотального контроля и полного недоверия.

Отсутствие опыта. Для многих женщин их первый ребенок – это вообще первый ребенок в их окружении. Наши предки еще сто-двести лет назад жили большими семьями – три-четыре поколения под одной крышей, – где всегда было много детей, где были бабушки, делившиеся опытом и передающие свои знания дочкам и внучкам, девочка вырастала, зная, как обращаться с младенцами, заботясь о младших братьях и сестрах или племянниках. Среди нынешнего фертильного поколения очень много детей-одиночек. Много тех, кто не пойдет за советом к собственным мамам по самым разным причинам. Да и бабушки изменились. Они работают, самореализуются, они не готовы посвящать свою жизнь воспитанию внуков. Да, есть интернет, есть консультанты по грудному вскармливанию и сну. Но отсутствие собственного опыта становится очень сильным триггером тревоги.

Груз ответственности и гиперконцентрированность на ребенке. Молодая мама, как правило, остается один на один с совершенно незнакомым ей существом, жизнь которого зависит от нее. Ответственность давит. А отсутствие опыта, о котором говорилось выше, заставляет пугаться всего происходящего с младенцем. Недаром опытные педиатры нередко успокаивают гипертревожных мам примерно такой фразой: "Если бы младенцы были настолько хрупкими, как вы думаете, человечество бы уже вымерло". В целом эта фраза успокаивает. Но как только на попе младенца появляется новый прыщ, тревога возвращается. Маме все равно, что там с человечеством, да, прыщ может быть просто прыщом, а может оказаться и симптомом страшной болезни.

И бдят бесконечно, теряя ресурсы собственной психики на избыточной тревоге.

Неопределенность будущего. Мы и так живем в состоянии неопределенности. Но любое долгосрочное (да и краткосрочное) планирование с маленькими детьми – попросту лотерея. Если вы раньше брали невозвратные билеты в путешествие за полгода, вероятность, что оно сорвется, была минимальной. И с насморком, и с обострением гастрита мы вряд ли откажемся от отпуска в прекрасном месте. Но с детьми вероятность срыва планов – как в анекдоте про встречу с динозавром – 50/50. И если родители не постигли дзен, они неминуемо тревожатся.

Отсутствие в родительстве простого механизма и алгоритма. Нет инструкций, нет ограничений. Но есть огромный выбор. Это прекрасно, но это и тревожит. Нашим прабабкам было спокойнее хотя бы потому, что они жили в мире сложившихся устоев и традиций. И генеральная линия воспитания тоже была примерно одна и понятна. Это нынешние родители живут с ощущением минного поля под ногами. Им постоянно приходится делать выбор, о котором я писала в пункте номер 1: как кормить, как воспитывать, как одевать, как развивать. Постоянный вопрос: правильный ли я делаю выбор? А ответа никто не даст.

Прошлое и собственные травмы. У родительской тревоги могут быть вполне объективные причины: если мама росла у токсичных родителей, если ей не хватало понимания, любви и ласки, если ее родители были гиперопекающими – тревожность в ней заложена с детства. Трудные роды, серьезные проблемы со здоровьем ребенка, потеря другого ребенка или беременности – все это тоже порождает повышенную тревогу.

Выгорание и хроническая усталость. Депривация сна, "затроганность", постоянная усталость, многозадачность, отсутствие личного пространства и времени, которое мама может потратить только на заботу о себе – все это тоже летит в копилку повышенной тревожности.

Кто виноват, понятно. А делать-то что? Во-первых, не винить себя в избыточной тревожности.

Не оставив места для радости сосуществования с ребенком здесь и сейчас. Если вас тревожит безопасность, продумайте план действий в экстренных случаях, обучите ребенка, как себя вести в конкретных ситуациях. Старайтесь избегать людей, которые провоцируют вашу тревожность. Не бойтесь сказать им об этом, если необходимо. Ищите информацию, а не сплетни. Получайте консультации у заслуживающих доверия специалистов, а не шарлатанов. Найдите такого врача, которому будете доверять, а не перепроверять его назначения. Это сложно, но вполне возможно.

А еще постарайтесь найти время для себя, ребенок – это, возможно, главное в вашей жизни, но это точно не единственный ее смысл. И помните, если вы не справляетесь с тревогой, не стесняйтесь, не стыдитесь обратиться к психологу. Если вы действительно тревожитесь/заботитесь о будущем своих детей.