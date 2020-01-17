Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:51

Психолог рассказал, как делить деньги в семье

экономика общество

Фото: depositphotos/arkusha

Семейный бюджет лучше собирать в целую общность, а потом распределять по нуждам каждого из членов ячейки общества. Такой совет предлагает семейный психолог Александр Шахов, как сообщает сайт "Дни.ру".

По мнению специалиста, деньги со всех источников дохода семьи необходимо разделять исходя из потребностей. Так, Шахов предлагает выделить два условных кошелька на личные расходы жены и отдельно "на красоту".

Завести карманные деньги психолог рекомендует и мужчинам – при этом он подчеркнул, что в данном вопросе следует не ущемлять жену. В идеале размер суммы для личных расходов у обоих супругов должен быть одинаковым.

Кроме того, в бюджете необходимо предусмотреть отдельные статьи для обязательных трат вроде питания, одежды, ЖКХ, на детей и на так называемый черный день.

По мнению Александра Шахова, при формировании семейного бюджета в первую очередь стоит выделить необходимую сумму на обязательные траты. Затем можно распределить остаток по остальным "кошелькам".

Ранее в Госдуме выступили с предложением ввести в школах занятия по финансовой грамотности. Курс, который поможет подготовиться к реалиям взрослой жизни, в случае одобрения инициативы станет факультативным.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика