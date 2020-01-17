Психолог рассказал, как делить деньги в семье

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Семейный бюджет лучше собирать в целую общность, а потом распределять по нуждам каждого из членов ячейки общества. Такой совет предлагает семейный психолог Александр Шахов, как сообщает сайт "Дни.ру".

По мнению специалиста, деньги со всех источников дохода семьи необходимо разделять исходя из потребностей. Так, Шахов предлагает выделить два условных кошелька на личные расходы жены и отдельно "на красоту".

Завести карманные деньги психолог рекомендует и мужчинам – при этом он подчеркнул, что в данном вопросе следует не ущемлять жену. В идеале размер суммы для личных расходов у обоих супругов должен быть одинаковым.

Кроме того, в бюджете необходимо предусмотреть отдельные статьи для обязательных трат вроде питания, одежды, ЖКХ, на детей и на так называемый черный день.

По мнению Александра Шахова, при формировании семейного бюджета в первую очередь стоит выделить необходимую сумму на обязательные траты. Затем можно распределить остаток по остальным "кошелькам".

Ранее в Госдуме выступили с предложением ввести в школах занятия по финансовой грамотности. Курс, который поможет подготовиться к реалиям взрослой жизни, в случае одобрения инициативы станет факультативным.

