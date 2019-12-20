Уроки семейного бюджета предложили проводить в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Госдуме выступили с предложением о введении в школах факультативных занятий по ведению семейного бюджета. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Бориса Чернышова.

"Все идет из семьи: как распределить деньги, на какие товары, сколько лучше себе сохранить, а сколько наоборот отложить, как правильнее решить вопрос с жильем, где выгоднее взять ипотеку", – пояснил он.

Депутат добавил, что такие факультативы необходимо проводить один раз в неделю в одной четверти. По его мнению, такой периодичности хватит для общего просвещения учеников по данному вопросу.

Также он объяснил, почему необходимо учить планировать бюджет именно школьников. Чернышов отметил, что после окончания школы молодежь уезжает учиться, поселяется в общежитии, а потому уже на этом этапе им нужны основы финансовой грамотности.

Ранее эксперты назвали причины неплатежей по кредитам. Среди основных выделили слабое планирование семейного бюджета.