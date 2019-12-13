Россияне не смогут получить кредит без предоставления истории уплаты налогов

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Россияне должны будут предоставлять историю уплаты налогов при запросе на кредит. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на инициативу депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова.

Согласно предложению, Центральный банк РФ должен будет обязать кредитные организации запрашивать налоговую историю потенциальных заемщиков.

Связано это с тем, что на сегодняшний день в стране фиксируется подъем кредитной сферы. Кроме того, долги по займам у жителей России превысили отметку в 17 триллионов рублей.

Также подобная инициатива может помочь в урегулировании ситуации с легкомысленными займами, которые необдуманно берут россияне, не имея возможности вернуть денежные средства.

В заключение Петров добавил, что введение такой меры позволит оздоровить банковскую сферу и сделает возможным отказ в кредитах неплатежеспособным и безответственным гражданам.

Ранее стало известно, что 25 миллионов россиян являются потенциально невыездными из-за долгов. Кроме того, число должников постоянно растет.