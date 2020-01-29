Врачи рассказали о пользе молчания

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Молчание полезно для человека, утверждают современные психологи и отоларингологи. По их словам, особенно оно полезно жителям мегаполиса, чья профессия связана с постоянным общением, передает News.ru.

Кандидат социологических наук Людмила Полянова, к примеру, отмечает, что современный человек регулярно пребывает в состоянии так называемого реактивного мышления, то есть обрабатывает разную информацию и проговаривает ее. По ее мнению, такое перенапряжение сказывается на работе центральной нервной системы.

Вследствие этого начинаются неврозы, которые проявляются в нарушении сна, аппетита и трудностях в общении с людьми. Также это служит причиной головных болей и нервных тиков, подчеркивает Полякова.

Чтобы избежать этого, психолог рекомендует иногда молчать. Она отметила, что длительность молчания зависит от различных факторов, главное – сочетать отказ от разговоров с информационным детоксом, то есть перестать читать новости и отвечать на сообщения и звонки.

"В состоянии информационного вакуума и молчания у человека включается рефлексивное мышление, осмысленное раздумье, приходит истина. Человек получает энергию от самого себя. Он становится умнее", – объяснила психолог.

С Поляковой согласна кандидат психологических наук, сотрудник Института психологии РАН Галина Ожиганова. В своей статье она рассказывает о связи между молчанием и свойствами интеллекта. Эксперт выяснила, что чем мудрее человек, тем сильнее он склонен к молчанию. Также, по ее мнению, отказ от разговоров необходим для включения креативных способностей.

Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев считает, что к молчанию есть и медицинские показатели. Он объяснил, что речевой аппарат состоит из нескольких органов: гортань, голосовые складки, язык, мягкое и твердое неба и другие, и всей этой системе необходимо регулярно отдыхать. Медик отметил, что максимальное время такого общения в сутки – шесть часов, а после этого нужно дать связкам отдохнуть связкам 1–1,5 часа.

Но Зайцев считает, что долгие сеансы молчания ни к чему. Он напомнил, что речевому аппарату человека достаточно 6–9 часов сна для полного восстановления.

Ранее ученые из Гентского и Антверпенского университетов провели исследование, чтобы выяснить влияние смартфонов на качество сна. Оказалось, что люди, которые используют смартфоны часто, могут столкнуться с проблемами при засыпании и плохим сном в течение ночи.

