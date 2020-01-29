Врачи рассказали о пользе молчания

Фото: depositphotos/NastyaBerezen
Молчание полезно для человека, утверждают современные психологи и отоларингологи. По их словам, особенно оно полезно жителям мегаполиса, чья профессия связана с постоянным общением, передает News.ru.
Кандидат социологических наук Людмила Полянова, к примеру, отмечает, что современный человек регулярно пребывает в состоянии так называемого реактивного мышления, то есть обрабатывает разную информацию и проговаривает ее. По ее мнению, такое перенапряжение сказывается на работе центральной нервной системы.
Вследствие этого начинаются неврозы, которые проявляются в нарушении сна, аппетита и трудностях в общении с людьми. Также это служит причиной головных болей и нервных тиков, подчеркивает Полякова.
Чтобы избежать этого, психолог рекомендует иногда молчать. Она отметила, что длительность молчания зависит от различных факторов, главное – сочетать отказ от разговоров с информационным детоксом, то есть перестать читать новости и отвечать на сообщения и звонки.
"В состоянии информационного вакуума и молчания у человека включается рефлексивное мышление, осмысленное раздумье, приходит истина. Человек получает энергию от самого себя. Он становится умнее", – объяснила психолог.
С Поляковой согласна кандидат психологических наук, сотрудник Института психологии РАН Галина Ожиганова. В своей статье она рассказывает о связи между молчанием и свойствами интеллекта. Эксперт выяснила, что чем мудрее человек, тем сильнее он склонен к молчанию. Также, по ее мнению, отказ от разговоров необходим для включения креативных способностей.
Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев считает, что к молчанию есть и медицинские показатели. Он объяснил, что речевой аппарат состоит из нескольких органов: гортань, голосовые складки, язык, мягкое и твердое неба и другие, и всей этой системе необходимо регулярно отдыхать. Медик отметил, что максимальное время такого общения в сутки – шесть часов, а после этого нужно дать связкам отдохнуть связкам 1–1,5 часа.
Но Зайцев считает, что долгие сеансы молчания ни к чему. Он напомнил, что речевому аппарату человека достаточно 6–9 часов сна для полного восстановления.
Ранее ученые из Гентского и Антверпенского университетов провели исследование, чтобы выяснить влияние смартфонов на качество сна. Оказалось, что люди, которые используют смартфоны часто, могут столкнуться с проблемами при засыпании и плохим сном в течение ночи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: