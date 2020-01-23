Психолог рассказала, как распознать мошенников на сайтах знакомств

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Клинический психолог Татьяна Хрущева назвала несколько маркеров, которые позволят распознать мошенников на сайтах знакомств. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Первая мошенническая схема заключается в использовании образа богатого принца. Злоумышленник рассказывает потенциальной жертве о своих богатых родственниках, а через некоторое время предлагает сыграть свадьбу. Однако перед этим он просит перевести на его счет несколько миллионов рублей в качестве доказательства состоятельности будущей супруги.

В этой ситуации аферисты используют достаточно простой алгоритм общения. Они презентуют себя, а затем цепляют жертву на ценности: крепкая и обеспеченная семья.

Вторую схему активно используют брачные агентства. Потенциальных клиенток они находят через анкеты несуществующих бизнесменов, которые назначают встречу через своего личного организатора. На таких свиданиях женщин встречает работник агентства, предлагающий за 40-50 тысяч подобрать лучшего столичного жениха.

Хрущева подчеркнула, что в современном обществе мужчины неактивны и феминизированы, поэтому предпочитают не знакомиться в реальной жизни. "На фоне таких нерешительных мужчин активные мошенники моментально производят эффект", – заключила специалист.

Ранее суд вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве в отношении двух жителей Йошкар-Олы. По данным полиции, мужчина разработал схему хищения денег у иностранцев при онлайн-знакомствах и привлек к этому свою сестру.

