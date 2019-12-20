В интернете выросло число сервисов анонимной верификации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Требование обязательной верификации пользователей приложений-мессенджеров по номеру телефона спровоцировало рост числа сервисов анонимной верификации. Эксперты по безопасности считают, что эти платформы могут использовать для мошенничества, сообщает "Коммерсант".

Схема работы сервисов анонимной верификации заключается в том, что обратившемуся клиенту предоставляют мобильный номер в аренду. Стоимость услуги варьируется от 3 до 300 рублей, причем время пользования может составлять от 20 минут до нескольких часов. Пройти регистрацию за счет такого сервиса можно на Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Avito, "Юле" и ряде других порталов.

Согласно действующим в России правилам верификации, мессенджер обязан отправить уведомление о регистрации нового пользователя сотовому оператору. Тот в свою очередь обязан подтвердить или опровергнуть нахождение пользователя в базе. Во втором случае мессенджер обязан заблокировать возможность отправки сообщений.

Онлайн-ресурсы, использующие верификацию по мобильному номеру, сталкиваются с мошенничеством весьма часто. По мнению директора сервиса знакомств Ярослава Сергеева, решить проблему может вмешательство правоохранительных органов.

"У нас есть черный список, который собирается из номеров заблокированных анкет. Повторная верификация номером из черного списка невозможна", – заявил руководитель команды портала.

Действующее законодательство РФ не регулирует деятельность ресурсов с возможностью аренды мобильного номера. Никакая форма ответственности не возможна благодаря тому, что фактически владельцем номера никто не становится. Урегулировать проблему можно за счет новых норм и законов.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением провести перепись абонентов сотовой связи в России. Кроме того, он считает необходимым создать особую платформу-агрегатор для отслеживания числа сим-карт у физических и юридических лиц.

