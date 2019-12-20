Эксперт оценил предложение провести перепись всех сим-карт в стране

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24 прокомментировал предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова провести перепись всех сим-карт в стране. По мнению эксперта, мера нужная, но стоит учесть множество нюансов и "не рубить с плеча".
"Тут, как всегда, есть две стороны медали: это поможет тому, что возле станций метро перестанут кричать: "Сим-карты любых операторов недорого, без регистраций". Это сейчас самая большая дыра и с мошенничеством, и с любым видом терроризма. Не знаю, надо ли перепись сим-карт устраивать или же запретить продажу этих безымянных якобы корпоративных карт", – поясняет Власов.
По мнению эксперта, законодателям стоит "учесть человеческий фактор", ведь утечки в большинстве случаев связаны именно с ним. "Думаю, рассмотреть вопрос нужно со всех сторон, чтобы потом не пришлось говорить "ой" и в очередной раз что-то менять", – заключает собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что в России желательно провести перепись абонентов сотовой связи, а также запустить платформу-агрегатор, чтобы фиксировать число сим-карт у граждан или компании. Эту инициативу главе Роскомнадзора Александру Жарову предложил депутат Госдумы Борис Чернышов.
Необходимость проведения переписи сим-карт объясняется тем, что злоумышленники зачастую оформляют карты на добросовестных абонентов, о чем они сами не знают.
"Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде", – заявил Чернышов.
Чернышов предложил Роскомнадзору несколько инициатив по борьбе с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение инвентаризации уже выданных карт, а также усиление противодействия незаконного оборота серых сим-карт.
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