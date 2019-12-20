В России могут провести перепись сим-карт

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В России желательно провести перепись абонентов сотовой связи, а также запустить платформу-агрегатор, чтобы фиксировать число сим-карт у граждан или компании. Эту инициативу главе Роскомнадзора Александру Жарову предложил депутат Госдумы Борис Чернышов, сообщает РБК.
Необходимость проведения переписи сим-карт объясняется тем, что злоумышленники зачастую оформляют карты на добросовестных абонентов, о чем они сами не знают.
"Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде", – заявил Чернышов.
Чернышов предложил Роскомнадзору несколько инициатив по борьбе с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение инвентаризации уже выданных карт, а также усиление противодействия незаконного оборота серых сим-карт.
Ранее сообщалось, что за 10 месяцев текущего года в России изъяли примерно 52 тысячи незаконно реализуемых сим-карт для мобильных устройств. Территориальные органы Роскомнадзора организовывают совместные рейды с сотрудниками МВД России по выявлению и пресечению случаев незаконной реализации сим-карт. Количество подобных операций растет. Так, в 2019 году их было проведено уже более 1,8 тысячи.
Представители ведомства обратили внимание на то, что незаконные сим-карты продаются в местах массового скопления людей с нарушениями и без договора, и призвали пользователей обращаться к официальным поставщикам услуг, в том числе в салонах связи.
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