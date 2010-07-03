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Общество

10:40

Роскомнадзор напомнил об опасности неофициальных сим-карт

общество технологии

Фото: depositphotos/stevanovicigor

За 10 месяцев 2019 года в России изъяли примерно 52 тысячи незаконно реализуемых сим-карт для мобильных устройств. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на Роскомнадзор.

Территориальные органы ведомства организовывают совместные рейды с сотрудниками МВД России по выявлению и пресечению случаев незаконной реализации сим-карт. Количество подобных операций растет. Так, в 2019 году их было проведено уже более 1,8 тысячи.

"Недобросовестные дилеры зачастую используют паспортные данные абонентов, с которыми уже заключены договоры на оказание услуг связи, для оформления дополнительных сим-карт с целью продажи третьим лицам", – подчеркнули в Роскомнадзоре.

Представители ведомства обратили внимание на то, что незаконные сим-карты продаются в местах массового скопления людей с нарушениями и без договора, и призвали пользователей обращаться к официальным поставщикам услуг, в том числе в салонах связи.

Ранее стало известно о факте мошенничества с перевыпуском сим-карты в Москве. Злоумышленникам удалось похитить более 420 тысяч рублей с карты пользователя благодаря незаконной замене его сим-карты, к которой был привязан банковский счет.

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